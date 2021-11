Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Οι ταξιδιώτες φίλοι των «πρασίνων» που βρίσκονται στο Κάουνας

Φίλοι του Παναθηναϊκού ταξίδεψαν από Αθήνα και Κύπρο στο Κάουνας, προκειμένου να βρεθούν απόψε (20:00) στο πλευρό της ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη, στο ματς με την Ζάλγκιρις.

Η Ζάλγκιρις υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της EuroLeague κι οι πράσινοι θα έχουν την υποστήριξη μερικών φίλων τους που θα βρεθούν στην Zalgirio Arena.

Ταξιδιώτες φίλαθλοι του «τριφυλλιού» από την Αθήνα και την Κύπρο έκλεισαν τη θέση τους στο σπίτι των πρωταθλητών Λιθουανίας και θα παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Δημήτρη Πρίφτη, για το πρώτο εφετινό «διπλό» στην Ευρώπη.

Το σχετικό «τιτίβισμα» των πράσινων:

Always by our side 💚☘



Φίλοι του #paobc ταξίδεψαν από Αθήνα και Κύπρο για να βρεθούν απόψε στο πλευρό της ομάδας μας! 💪🏼#panathinaikosbcopap #WeTheGreens #EuroLeague #zalpao pic.twitter.com/orBuD0kxM8