Υπόκλιση Μπαρτζώκα-Πρίντεζη σε Σλούκα: «Είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού» (vid)

Η Euroleague έκανε αφιέρωμα στον Κώστα Σλούκα, με τους Μπαρτζώκα και Πρίντεζη να μιλούν για εκείνον, ενώ έγινε και η σύνδεση με τα 2 σερί τρόπαια της Euroleague που κατέκτησε ο Ολυμπιακός.

Στον Έλληνα γκαρντ στάθηκε η Euroleague και αναρωτήθηκε αν μπορεί να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε άλλον έναν τίτλο, μετά τους 2 σερί που κατέκτησε το 2012 και το 2013.

Αρχικά μίλησε ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος στάθηκε και στις κορυφές που έχει κατακτήσει η ομάδα: «Ήταν μία μεγάλη στιγμή για το club. Δεν το καταλάβαμε ακριβώς τότε. Ήταν σπουδαία στιγμή, πανηγυρίσαμε έναν τίτλο μετά από πολλά χρόνια. Ήταν κάτι το τρομερό».

«Ήμουν τόσο χαρούμενος και περήφανος. Πετύχαμε κάτι σπουδαίο για την ομάδα μας και την χώρα μας», είπε ο Κώστας Σλούκας από την πλευρά του.

Στη συνέχεια μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Σλούκι Λουκ: «Είναι ένα μεγάλο όπλο για κάθε προπονητή. Μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και να σκοράρει. Θέλουμε να είναι ο ηγέτης και να είναι μέρος της φιλοσοφίας του Ολυμπιακού». Ο Πριντ πρόσθεσε: «Είναι ο ηγέτης και ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης, κυρίως λόγω του χαρακτήρα του και της δουλειάς του».

Το video έκλεισε με τον Σλούκα: «Θέλω να πετύχει η ομάδα μου. Αυτό με απασχολεί και γι'αυτό επέστρεψα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι τα playoffs τα προηγούμενα χρόνια και θέλω να κάνω όσα μπορώ για να επιστρέψουμε εκεί. Ο Ολυμπιακός αξίζει να βρίσκεται εκεί».

