EuroLeague: Αποκαλύφθηκε το logo για το Final 4 του Βερολίνου

Η EuroLeague αποκάλυψε το logo για το Final 4 του Βερολίνου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 27 και στις 29 Μαΐου.

Μια σεζόν, 18 ομάδες και ένας στόχος! Οι τέσσερις από αυτές να δώσουν ραντεβού στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το Final 4 της EuroLeague.

Φέτος θα διεξαχθεί στις 27 και 29 Μαΐου και θα επιστρέψει στην «Mercedes Benz Arena» του Βερολίνου μετά το 2009 και το 2016.

Η EuroLeague προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του logo που θα συνοδεύσει την μεγάλη γιορτή της διοργάνωσης.

The Berlin 2022 Final Four logo has just been revealed! 😍🔥



What are your thoughts on the logo which represents the upcoming 2021-22 Final Four in Berlin?#EveryGameMatters pic.twitter.com/9mA6TdCWVv