Μακάμπι - Μπαρτσελόνα: Το χειρότερο αμυντικό ημίχρονο του Γιασικεβίτσιους

Η Μπαρτσελόνα του Σάρας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται πίσω στο σκορ, στο ημίχρονο, στην αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (56-39) με τους 56 πόντους να είναι η χειρότερη αμυντική επίδοση στα χρόνια του Σάρας.

Το... κοντέρ, μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, αναφέρει 56 πόντους. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κάνει την καλύτερη φετινή εμφάνισή της απέναντι στην αήττητη Μπαρτσελόνα (6-0), με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 56-39.

Αυτή η αμυντική συγκομιδή είναι η χειρότερη για τους Ισπανούς στο διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο τους ο Σάρας Γιασικεβίτσιους. Η προηγούμενη ήταν στο ματς απέναντι στην Αναντολού Εφές, όταν οι Τούρκοι είχαν σκοράρει 53 πόντους σε ένα ημίχρονο (21/2/2021).

This shot just before the buzzer did not count, but Maccabi still put up 56 points against Barcelona in 20 minutes. That's the most Barcelona has allowed in a half with Saras at the helm in Euroleague (previous high 53 pts against Efes, Feb 21, 2021). pic.twitter.com/902MXumHwY