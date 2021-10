Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Εντυπωσιακό alley op κάρφωμα ο Βέσελι λίγο πριν από το ημίχρονο στο ΣΕΦ (vid)

Η Φενέρμπαχτσε κράτησε την καλύτερη φάση της για το τέλος του ημιχρόνου, με πρωταγωνιστές τους Γκούντουριτς και Βέσελι.

Δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, ο Μάρκο Γκούντουριτς είδε την κάθετη κίνηση του Γιαν Βέσελι και του πάσαρε την κατάλληλη στιγμή για ένα δύσκολο όσο και εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα.

Με αυτόν τον τρόπο η τουρκική ομάδα έκλεισε το ημίχρονο στο -11 και ήταν μία από τις καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση του ΣΕΦ όσον αφορά το πρώτο μισό του αγώνα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Finishing the half in POWERFUL fashion!@JanVesely24 skies for oop#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uTbRoikO6W