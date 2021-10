Η EuroLeague... θυμήθηκε τον Σλούκα της Φενέρμπαχτσε (vid)

Με αφορμή την αποψινή (28/10, 21:00) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, η EuroLeague έκανε... throwback στις μέρες του Κώστα Σλούκα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020, έπειτα από μια γεμάτη πενταετία με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Ως παίκτης της τουρκικής ομάδας, ο διεθνής γκαρντ είχε κατακτήσει την EuroLeague τον Μάιο του 2017, αλλά και τρία πρωταθλήματα Τουρκίας.

Το αποψινό ντέρμπι των ερυθρολεύκων κόντρα στη Φενέρ στο φαληρικό γήπεδο, αποτέλεσε την αφορμή για την EuroLeague, ώστε να... θυμηθεί τις καλύτερες στιγμές του Σλούκα στην Πόλη, υπό τον τίτλο «Ένας άνθρωπος που τον αγαπούν κι ο Ολυμπιακός κι η Φενέρ»!

Δείτε το αφιέρωμα που του ετοίμασε η διοργώναση:

A man who is loved by both @olympiacosbc and @FBBasketbol 🙌



Enjoy some of the BEST PLAYS @kos_slou from his time in Istanbul #EveryGameMatters pic.twitter.com/vSlVOmB7eK