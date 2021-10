TOP 10 Euroleague: Ντα Σίλβα, Μίροτιτς και Ουίλιαμς... κονταροχτυπήθηκαν για την πρωτιά (vid)

Η πρώτη φάση της διαβολοβδομάδας ολοκληρώθηκε και αυτές είναι οι κορυφαίες στιγμές της 6ης στροφής της Euroleague.

Η διαβολοβδομάδα συνεχίζεται, ωστόσο η 6η αγωνιστική της Euroleague είχε να μας παρουσιάσει λίγη από την... λάμψη της στις 10 καλύτερες φάσεις.

Ο Ντα Σίλβα με ένα όμορφο alley-oop στην επαναφορά στο παιχνίδι της Άλμπα με τον Ολυμπιακό, έθεσε γερή υποψηφιότητα μαζί με το εκπληκτικό buzzer beater του Μίροτιτς που έδωσε τη νίκη στην Μπαρτσελόνα απέναντι στην Φενέρ για να βρίσκεται στην κορυφή του TOP 10.

Ωστόσο, Ουίλμπεκιν και Ουίλιαμς είχαν διαφορετική γνώμη και κατέλαβαν την πρωτιά με την συνεργασία τους, στο τέλος της οποίας ο Αμερικανός φόργουορντ της Μακάμπι κάρφωσε με μανία στο καλάθι της Ζαλγκίρις κάνοντας πόστερ τον Νέμπο.

Δείτε τις καλύτερες φάσεις όπως τις παρουσίασε η Euroleague:

