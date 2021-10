Γιώργος Πρίντεζης: Ξεπέρασε τους 3500 πόντους και η Euroleague τον τίμησε με το πιο χαρακτηριστικό... πεταχτάρι (vid)

Ο Γιώργος Πρίντεζης έγραψε ιστορία με τους 3500 πόντους στη διοργάνωση και η Euroleague φρόντισε να παρουσιάσει τις μεγαλύτερες στιγμές του μέσα στο παρκέ.

Ο Γιώργος Πρίντεζης χρειαζόταν 7 πόντους πριν την αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ προκειμένου να φτάσει τους 3500 στην καριέρα του στην Euroleague. Στο 7:10 πριν τη λήξη του αγώνα, ο άσσος των «ερυθρολέυκων» κατόρθωσε να τους ξεπεράσει, γράφοντας ιστορία με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο... το γνωστό πεταχτάρι!

Η Euroleague θέλησε να τιμήσει τον τέταρτο παίκτη που καταγράφει το συγκεκριμένο επίτευγμα και παρουσίασε ένα βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές του Πρίντεζη στη διοργάνωση. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται το καλάθι του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ το 2012 όπου ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται το εύστοχο buzzer- beater τρίποντο με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα το 2015, με το οποίο οι Πειραιώτες οδηγήθηκαν στο Final Four.

