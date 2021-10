Άντερσεν: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση (vid)

Ο Ντέιβιντ Άντερσεν αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του μετά από 23 χρόνια και ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Ο διεθνής Αυστραλός και 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, Ντέιβιντ Άντερσεν, ανακοίνωσε ότι κρεμάει τη φανέλα του στα 41 του χρόνια και έπειτα από μία μακρά καριέρα.

«Ήταν ένα πολύ μακρύ και λαμπρό ταξίδι και μία αντίστοιχη καριέρα. Έζησα εξαιρετικές στιγμές, πολλές περιπέτειες σε πολλά μέρη του κόσμου, ευχαριστήθηκα κάθε βήμα της διαδρομής και όλες τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν στην πορεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, τους γονείς, τη γυναίκα μου και όλους εκείνους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλους τους φίλους μου που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο για να με δουν να παίζω συγκεκριμένα παιχνίδια, και προφανώς στους οπαδούς, γι 'αυτό παίζουμε το παιχνίδι. Ήταν φοβερό ταξίδι. Απόλαυσα κάθε στιγμή του», δήλωσε κατά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ.

Ο Άντερσον ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την καριέρα του στην πατρίδα του, ακολούθησε σπουδαία πορεία στα γήπεδα της Ευρώπης με 7 διαφορετικές ομάδες μεταξύ των οποίων Φενέρμπαχτσε, Σιένα και Μπαρτσελόνα, ενώ κατόρθωσε να περάσει και από το ΝΒΑ τη διετία 2009-2011 αγωνιζόμενος με Χιούστον Ρόκετς, Τορόντο Ράπτορς και Σάρλοτ Χόρνετς.

Έφτασε για πρώτη φορά στο τρόπαιο της Euroleague όντας μέλος της Κίντερ Μπολόνια το 2001, προσθέτοντας ακόμη δύο με την ΤΣΣΚ Μόσχας το 2006 και 2008.

Τα 23 χρόνια παρουσίας του στο άθλημα δεν θα λάβουν οριστικό τέλος, αφού πρόκειται να αναλάβει άμεσα κάποιο πόστο και να φροντίσει για την εξέλιξη του αυστραλιανού μπάσκετ. Μάλιστα, η λήξη της καριέρας του συνοδεύτηκε από έναν τίτλο, αφού στέφθηκε πρωταθλητής με την Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν.

«Το NBL είναι μία από τις κορυφαίες λίγκες στον κόσμο και είναι το σπίτι μερικών από των καλύτερων παικτών παγκοσμίως... Ελπίζω η εμπειρία μου και η οπτική ενός επαγγελματία παίκτη να κάνει το πρωτάθλημα ακόμα πιο ελκυστικό για κάθε παίκτη, ντόπιο ή ξένο».

After 23 seasons, one of Australia's all-time greats @daveandersen13 has announced his retirement.



The man that mastered the fade away won’t be fading away anytime soon though as he joins the NBL in a Player Liaison and Special Projects role.#ThankYouDA 🙌 pic.twitter.com/PDo2GIUUuh