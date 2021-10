Ο Καλάθης συναντήθηκε με τον Μάνο Παπαδόπουλο στην Βαρκελώνη (vid)

Ο Νικ Καλάθης αντάμωσε ξανά με τον Μάνο Παπαδόπουλο, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ζενίτ (22:00) στο Παλάου Μπλαουγκράνα για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο πλειμέικερ της Μπαρτσελόνα συνάντησε τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού και νυν αθλητικό διευθυντή της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Οι δύο τους είχαν συνυπάρξει στην ελληνική ομάδα επί σειρά ετών κι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν ξανά από κοντά.

Μερικές ώρες πριν το εντός έδρας ματς των Καταλανών με τους Ρώσους για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, ο Νικ Καλάθης... τα είπε σε εξαιρετικό κλίμα με τον Μάνο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στις τάξεις της Ζενίτ από το καλοκαίρι του 2020.

Δείτε το σχετικό «τιτίβισμα» της Ζενίτ:

☺️ Legends are IN! @Nick_Calathes15 and Manos The Great. pic.twitter.com/lOqJQYu3JA