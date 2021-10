Μεσίνα: «Δεν ήμασταν μόνο εμείς που κοιτούσαμε τις όμορφες κοπέλες στις κερκίδες»! (vid)

O Έτορε Μεσίνα παρουσιάστηκε... ορεξάτος στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από τη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο επί της Αναντολού Εφές.

Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε το 4/4 στην EuroLeague έπειτα από τη νίκη επί της Εφές στο Mediolanum Forum, αφήνοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην τελευταία θέση της κατάταξης με ρεκόρ 0-4.

Η Εφές έκανε την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει στο φινάλε μειώνοντας στους 4 ωστόσο η Αρμάνι άντεξε στην πίεση και έφτασε στη νίκη.

Στη συνέντευξη Τύπου, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Έτορε Μεσίνα αν οι παίκτες του έχασαν τον ρυθμό τους εξαιτίας κάποιων περισπασμών στο παρκέ. Τι είχε να πει επί του θέματος ο Ιταλός κόουτς;

«Εννοείς τα όμορφα κορίτσια στις κερκίδες; Όταν μιλάς για περισπασμούς στο παιχνίδι; Προφανώς δεν ήμασταν οι μόνοι που κοιτούσαμε τα όμορφα κορίτσια στις κερκίδες…».



