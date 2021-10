Η Ούνικς έβγαλε το 11ο χειρότερο ranking στην ιστορία της EuroLeague!

Η Φενέρμπαχτσε ισοπέδωσε την Ούνικς στην Κωνσταντινούπολη ενώ η ομάδα του Μάριο Χεζόνια πραγματοποίησε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις στην ιστορία της EuroLeague!

Η Φενέρ μπήκε με το γκάζι... πατημένο στην Ulker Sports Arena και σκόρπισε την Ούνικς Καζάν, επικρατώντας με το εκκωφαντικό 80-41 και ανεβαίνοντας στο 2-2 στην κατάταξη της EuroLeague.

Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι που επέστρεψαν φέτος στη διοργάνωση ως φιναλίστ του EuroCup, συγκέντρωσαν μόλις 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Πρόκειται για το 11ο χειρότερο ranking στην ιστορία του θεσμού από το 2000-01!

Τα χειρότερα ranking στην ιστορία της EuroLeague

1. Σιένα: -2 (22/03/2011 vs Ολυμπιακός)

2. Μακάμπι: 0 (03/04/2002 vs Ούλκερ)

3. Φενέρμπαχτσε: 0 (03/04/2002 vs Μακάμπι)

4. Βαλένθια: 0 (21/10/2010 vs Παναθηναϊκός)

5. Μακάμπι: 0 (25/04/2004 vs Βαλένθια)

6. Μπάμπεργκ: 5 (24/01/2008 vs Παρτιζάν)

7. Σαρλερουά: 7 (23/12/2010) vs Ρεάλ

8. Κρκα: 7 (19/11/2003 vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

9. Λόντον Τάουερς: 8 (20/12/2001) vs Ολίμπια Λιουμπλιάνας

10. Τσιμπόνα: 9 (21/10/2009 vs Σιένα)

11. Ούνικς Καζάν: 15 (14/10/2021 vs Φενέρμπαχτσε)

12. Πρόκομ: 18 (15/12/2011 vs Ούνικς Καζάν)

13. Ουνικάχα Μάλαγα: 18 (20/12/2006) vs Μπανταλόνα

14. Φορτιτούντο: 19 (11/10/2001 vs Παναθηναϊκός)

15. Παναθηναϊκός: 20 (25/04/2014 vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας)