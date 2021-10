Euroleague: Το κάρφωμα της βραδιάς ανήκει στον Φλόιντ (vid)

Ο Τζεχάιβ Φλόιντ απογειώθηκε κόντρα στη Φενέρ και η Euroleague επέλεξε τη φάση ως το κάρφωμα της βραδιάς.

Σε ένα ματς-θρίλερ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της Φενέρ με πρωταγωνιστή τον Νεμάνια Νέντοβιτς και να κάνει σεφτέ στη Euroleague. Οι... πράσινοι μοίρασαν θέαμα στον κόσμο τους σε αρκετές φάσεις και σε μία εξ αυτών o Tζεχάιβ Φλόιντ παραμόνευε μετά το άστοχο τρίποντο του Παπαπέτρου και τελείωσε τη φάση με εντυπωσιακό φόλοου-κάρφωμα. Η Euroleague ξεχώρισε τη συγκεκριμένη φάση και της έδωσε τον τιτλο του καρφώματος της βραδιάς.

Απολαύστε το κάρφωμα του ψηλού του... τριφυλλιού

Jehyve Floyd made up for the miss with a put-back and then SOME 💥😱



'Dunk of the Night' I @Spalding pic.twitter.com/CfOxGahvpu