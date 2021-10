Euroleague: Οι μάνατζερ παικτών έστειλαν αίτημα για συμμετοχή στους νέους κανονισμούς

Oι μάνατζερ των παικτών της Euroleague ζητούν από τη Euroleague τη δημιουργία νέων κανόνων

Αλλαγή σε κανονισμούς της Euroleague θέλουν οι μάνατζερ των παικτών. Οι εκπρόσωποι των παικτών (σε ποσοστό το 80%) που αγωνίζονται στη διοργάνωση συναντήθηκαν και αποφάσισαν να πορευτούν μαζί σαν μια... ομάδα για να βρεθούν στις διαπραγματεύσεις για τους νέους κανονισμούς.

Όπως ενημέρωσε και ο super agent, Μίσκο Ραζνάτοβιτς στάλθηκε αίτημα σε Euroleague και ELPA με σκοπό να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις για τους νέους κανόνες. Ο Ραζνάτοβιτς μάλιστα χαρακτήρισε σημαντική τη σημερινή ημέρα για το Ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά από αυτή την εξέλιξη και τη συμπόρευση και συνεργασία κορυφαίων ατζέντηδων.

Δείτε την ανάρτηση του

Today is an important day in European basketball as the most important agencies, that represent almost 80% of all EL players, have come together as one to officially request from EL and ELPA to take part in the negotiations of new regulations!