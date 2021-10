Euroleague: Με λάμψη «αιώνιων» και Κώστα Αντετοκούνμπο το TOP 10 (vid)

Το TOP της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague είναι εντυπωσιακό με την παρουσία των «αιώνιων», αλλά και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Το πρώτο TOP 10 της σεζόν παρουσίασε η Euroleague. Ο Μάικ Τζέιμς κάρφωσε εντυπωσιακά και βρίσκεται στο «9», ενώ η πτήση του Κώστα Αντετοκούνμπο είναι στο Νο.6. Μια θέση ψηλότερη η διπλή τάπα των Σαντ Ρος και Οκάρο Ουάιτ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, ενώ στο Νο.4 βρίσκεται το Alley oop των Ζαν Σαρλ-Σλούκα. Στην κορυφή συναντάμε την καρφωματάρα του Νταισόν Πιέρ.

For the first time this season... The TOP 10 PLAYS of the Round



'Top Plays of the Round' | @TurkishAirlines pic.twitter.com/oWxtbUB2dh