Κώστας Αντετοκούνμπο: Θέλει να κάνει τη Βιλερμπάν να πετάξει μαζί του (vids)

O Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσφερε ουσία και θέαμα στη νίκη της Βιλερμπάν επί της Ζαλγκίρις και το Gazzetta γράφει για τον πρώην NBAer που θέλει να αφήσει το... σημάδι του στη Euroleague.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Βιλερμπάν στη Euroleague, η οποία εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και πήρε το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στη Ζαλγκίρις. Ιδιαίτερα ενθαρυντικά ήταν τα μηνύματα και για τον Κώστα Αντετοκούνμπο που έδειξε πως μπορεί να γίνει χρήσιμος για την ομάδα του Πάρκερ και να προσφέρει σημαντικές λύσεις και στις δύο μεριές του παρκέ

THAT Combo getting it done AGAIN! @DiotAntoine x @Kostas_ante13#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WIRb8acPoN