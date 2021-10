Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Το alley-oop κάρφωμα του Ζαν Σαρλ που ξεσήκωσε το ΣΕΦ (vid)

Η συνεργασία των Κώστα Σλούκα - Λιβιό Ζαν Σαρλ έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague και η συνεργασία του Κώστα Σλούκα με τον Λιβιό Ζαν Σαρλ ξεσήκωσε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι Πειραιώτες έτρεξαν στον αιφνιδιασμό, ο Σλούκας έβγαλε την ασίστ και ο Λιβιό Ζαν Σαρλ τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα για το 44-18 στα 67" για το πρώτο ημίχρονο!

🔥 @olympiacosbc 🔥@kos_slou throws it up and @Jclifio throws it DOWN!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BWkTka8D6H