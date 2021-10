Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Ο Βεζένκοβ... εκτελεί τους Ισπανούς με την «κόρνα» (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεκίνησε φουριόζος την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια, βάζοντας το... κερασάκι με τρίποντο στο φινάλε του 1ου δεκαλέπτου.

Πρώτα, ο Σάσα Βεζένκοβ δοκίμασε να σκοράρει με δίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα του 1ου δεκαλέπτου του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Αστόχησε. Με τον χρόνο να τελειώνει απειλητικά, είχε άλλη μία ευκαιρία. Η αυτοθυσία του Κώστα Παπανικολάου έφερε την μπάλα ξανά στα χέρια του Βούλγαρου φόργουορντ, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό.

Ο Βεζένκοβ σημάδεψε σωστά, με την μπάλα να μπαίνει στο καλάθι της Μπασκόνια. Τρίποντο και σκορ στο τέλος του πρώτου δεκάλεπτου στο +15 (28-13).

Δείτε το βίντεο:

Second time is a charm!



Sasha Vezenkov ends the quarter in style#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Cpeqzi48KA