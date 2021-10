Ούνικς-Ζενίτ: Super... Μάριο Χεζόνια, σημείωσε τους 10 πρώτους πόντους της ομάδας του (vids)

Ο Μάριο Χεζόνια ξεκίνησε δυναμικά στην πρεμιέρα της EuroLeague σημειώνοντας τους 10 πρώτους πόντους της Ούνικς Καζάν στην φετινή EuroLeague.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Ούνικς Καζάν ήταν... ασταμάτητος στην πρεμιέρα της ρωσικής ομάδας στη νέα EuroLeague σημειώνοντας 10 σερί πόντους σε διάστημα τεσσερισήμισι λεπτών.

Ο Κροάτης φόργουορντ είχε 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα πριν αστοχήσει στο 5ο σουτ που επιχείρησε, δείχνοντας και τις... προθέσεις του ενόψει της νέας σεζόν. Μάλιστα συνδύασε την ουσία με το θέαμα, προσφέροντας στο ίδιο διάστημα και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

