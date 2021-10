Μιλουτίνοφ: Απέφυγε τα χειρότερα, μερική ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου (pic)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ζημιά στο γόνατο (μερική ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου) και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πότε θα επιστρέψει στα παρκέ. Πάντως απέφυγε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και είναι εξαιρετική δύσκολη η συμμετοχή του κόντρα στον Ολυμπιακό (22/10 στη Μόσχα)

Άτυχος στάθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο ματς της Αρμάνι με την ΤΣΣΚΑ για την πρεμιέρα της Euroleague. Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο, αφού ο Τζίτζι Ντατόμε έπεσε πάνω του, με τον Μίλου να φεύγει υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

O Σέρβος υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστωθέι το μέγεθος της ζημιάς και φάνηκε πως υπέστη μερική ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου. Από την πλευρά των Ρώσων δεν έγινε γνωστό το πόσο θα λείψει από τα παρκέ. Πάντως ο Ιτούδης θα χάσει έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του και... βράχο της ρακέτας.

Έτσι η συμμετοχή του στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό στη Μόσχα στις 22 Οκτώβρη γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Nikola Milutinov suffered a knee injury



Upon returning to Moscow the basketball player underwent examination at the GMS Clinic, which revealed partial damage to the internal lateral ligament of the left knee. pic.twitter.com/TkenHAbiIG