Παναθηναϊκός: Ένα παρκέ γεμάτο από... απλωμένα χέρια

Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το δεύτερο ματς του Παναθηναϊκού στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη του απέναντι στην Αναντολού Εφές, κάνοντας ειδική αναφορά στις αμυντικές επιδόσεις από τις οποίες θα ξεκινούν τα πάντα τη νέα σεζόν...

Ναι δεν λέω. Ωραία τα καρφώματα. Μπορούν και ξεσηκώνουν τον κόσμο. Όπως ακριβώς έκανε ο Κέντρικ Πέρι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Εφές. Εδώ που τα λέμε ακόμα ο νεαρός πλην όμως υπερταλαντούχος Πετρούσεφ, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει από... που του ήρθε και έγινε ένα ωραιότατο πόστερ.

Ωραίες φυσικά και οι συνεργασίες. Όπως για παράδειγμα η φάση που «έβγαλε» ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μισό του αγώνα έχοντας κυκλοφορήσει υποδειγματικά τη μπάλα «διαβάζοντας» την άμυνα της Εφές και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το εύστοχο τρίποντο του Μέικον. Πραγματικά μπορώ να απαριθμήσω κι άλλες συγκεκριμένες φάσεις όπου οι «πράσινοι» προσπάθησαν να συνεργαστούν (άλλες φορές επιτυχώς κάποιες άλλες φορές ανεπιτυχώς) στην επίθεση.

Όμως για την άμυνα θα χρειαστεί να ξαναδώ το παιχνίδι και να έχω δίπλα μου χαρτί και στυλό προκειμένου να καταγράφω τα κατορθώματα των «πρασίνων». Μπορεί να φανώ λίγο κουραστικός τη φετινή σεζόν από τις... επαναλήψεις, αλλά η άμυνα θα αποτελέσει την μεγάλη «σταθερά» του Παναθηναϊκού. Και τι... άμυνα. Υπήρξαν στιγμές στο τουρνουά και δη από το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Παρτίζαν και μετά όπου οι παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη δεν άφηναν τους αντιπάλους τους να πάρουν ανάσα.

Deflections, πίεση, δυναμικά hedge out

Deflections καλύτερα και από την εποχή του... Ρικ Πιτίνο, πίεση πάνω στη μπάλα, συνεχόμενα double teams ακόμα και σε καταστάσεις επαναφοράς ή και πριν καλά-καλά ξεκινήσει η οργάνωση του συστήματος στο μισό γήπεδο, δυσκολία του αντιπάλου στην πάσα, δυναμικά hedge out και... απλωμένα χέρια παντού!

Δηλαδή υπήρξαν στιγμές που ένα κλέψιμο, μία τάπα ή ακόμα το εύκολο λάθος των παικτών του Αταμάν λόγω της καλής άμυνας, να κερδίσουν ακόμα μεγαλύτερο χειροκρότημα και από ένα καλάθι. Και ο άγραφος νόμος του μπάσκετ λέει ότι η άμυνα επηρεάζει και την επίθεση. Συνήθως η καλή αμυντική επίδοση, μπορεί να φέρει πιο εύκολα το καλάθι στην επίθεση. Και... κάπως έτσι θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν στην EuroLeague. Απέναντι στην Εφές και με εξαίρεση ένα «νεκρό» πεντάλεπτο στην 3η περίοδο, ο Παναθηναϊκός ήταν συνεπέστατος στην άμυνα με αποτέλεσμα να κρατάει συνέχεια το προβάδισμα και να έχει το πάνω χέρι στο ματς.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που το budget είναι συγκεκριμένο και (αναγκαστικά) δεν υπάρχει η ίδια ή έστω εφάμιλλη ποιότητα με τις περισσότερες ομάδες της διοργάνωσης (και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού) ο Δημήτρης Πρίφτης ανακατεύει την τράπουλα και προσπαθεί να βγάλει... άσους, δυάρια, τριάρια, τεσσάρια και πεντάρια από το μανίκι του.

Σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Είτε θετικό, είτε αρνητικό. Θα πρέπει να περιμένουμε την έναρξη των επίσημων αγώνων ωστόσο στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει αρχίσει να βάζει τις βάσεις και να αποκτά ταυτότητα μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ ξεκινώντας, όπως είπαμε, από την άμυνα. Όμως αυτό που βλέπουμε και πρέπει να υπογραμμίσουμε αφορά την προπονητική σφραγίδα του 52χρονου τεχνικού.

O Δημήτρης Πρίφτης δουλεύει και η δουλειά του αποτυπώνεται στο παρκέ. Τουλάχιστον αυτά που θέλει να περάσει στους παίκτες και την νοοτροπία που θέλει να έχουν. Αμφισβητεί κανείς ότι σε αυτό το κομμάτι τα έχει πάει περίφημα; Άλλωστε αυτό φαίνεται από την προσήλωση και τη συγκέντρωση που έχουν στην άμυνα. Στην επίθεση όλοι θέλουν να σκοράρουν. Στην άμυνα είναι που προσπαθούν να «κλέψουν» ή να κρύψουν αδυναμίες. Ο τεχνικός των «πρασίνων» δείχνει ότι κάθε παίκτης ξεχωριστά έχει και από κάτι να δώσει στην άμυνα. Από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο.

Στόχος να κερδίσει τα στοιχήματα

Είναι αλήθεια ότι φέτος -και λόγω των οικονομικών συνθηκών- ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίκτες στοιχήματα, αλλά ο Πρίφτης είναι αποφασισμένος να βγάλει τα... κατάλληλα «φύλλα» από τα μανίκια του.

Μέχρι στιγμής (και το τονίζω το μέχρι στιγμής) ο Τζεχαιβ Φλόιντ αποτελεί την μεγαλύτερη ευχάριστη έκπληξη του Παναθηναϊκού. Γρήγορος, αθλητικός, με περίσσια ενέργεια σε άμυνα και επίθεση. Από την άλλη άπειρος, άγουρος, μερικές φορές και άτσαλος, αλλά πάνω απ' όλα αποφασισμένος για να δουλέψει. Ο Κέντρικ Πέρι ολοένα και παρουσιάζεται καλύτερος. Στη δημιουργία θέλει δουλειά. Εκεί υστερεί. Και μαζί του θα υστερεί και ο Παναθηναϊκός.

Ο Ντάριλ Μέικον έχει στη... μπασκετική του φύση τη νοοτροπία του σκοραρίσματος. Και όποτε κοιτάζει ΜΟΝΟ αυτό (όπως έκανε στην 3η περίοδο) μπορεί να πάρει στο λαιμό του την ομάδα. ΟΜΩΣ δεν γίνεται να μην τονιστεί το γεγονός ότι ηθελε να παίξει για τους συμπαίκτες του σε όλο το υπόλοιπο ματς «βλέποντας» γήπεδο και «διαβάζοντας» τις άμυνες με τελικό απολογισμό τις 8 ασίστ! Υστερεί ωστόσο και χάνει από τη δυναμική του όταν πρέπει να «κουβαλήσει» τη μπάλα.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήθελε ΠΟΛΥ αυτό το «τετράποντο» για να πάρει ψυχολογία και να «ξεμπουκώσει» στην επίθεση. Έπαιξε 17 λεπτά. Ανεβαίνει. Και όσο είναι υγιής μην τον φοβάστε καθόλου. Για τον Οκάρο Ουάιτ ακούγονται πολλά. Θα πω δυο πράγματα για εκείνον: Το πρώτο ότι ο προπονητής τον γνωρίζει και τον εμπιστεύεται θεωρώντας ότι θα βρει τον εαυτό του και το δεύτερο, για όσους δεν βλέπουν το μπάσκετ μόνο από το «πόσους πόντους» έβαλε κάποιος, στην άμυνα είναι παντού. Αυτός και αν έχει... απλωμένα χέρια. Μην ξεχνάτε ότι ήταν εκείνος που όταν «έπιασε» τον Μίτσιτς «κατεβαίνοντας» θέση στην άμυνα, του περιόρισε και τη δράση.

Last but not least για αυτό το ματς άφησα τον Παπαγιάννη. Εδώ ναι. Αξίζει να δείτε το στατιστικό του. 8 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 4 τάπες, 2 κλεψίματα, 0 λάθη. Όποιος τον πλησίαζε «έτρωγε» την τάπα του. Οι υπόλοιποι δεν τον πλησίαζαν καν. Αυτός και αν ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους της άμυνας, με αποκορύφωμα τη διπλή τάπα στην ίδια φάση!

ΥΓ: Οχι, ο Παναθηναϊκός δεν κατέκτησε την EuroLeague με δύο νίκες με καλές εμφανίσεις σε ένα τουρνουά. Ο Παναθηναϊκός θέλει ΠΟΛΛΗ δουλειά ακόμα. Όμως δείχνει να αποκτά χημεία και να βγαίνει σιγά-σιγά η δουλειά της προετοιμασίας. Το σίγουρο είναι ότι σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη και θα υπάρξουν και άσχημες βραδιές...

ΥΓ2: Μπράβο στον Πρίφτη που δείχνει εμπιστοσύνη στον Μαντζούκα, μπράβο και στον Μαντζούκα που δείχνει ότι για να μπορέσει να παίξει σε ΑΥΤΟΝ τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να ξεκινάει από την άμυνα. Πολύ καλός ο 18χρονος στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε. Θέλει και ένα σουτ από μακριά (δεν το έβαλε ούτε στο Μόναχο) για να πάρει και επιπλέον ψυχολογία. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα θα βρίσκεται για αρκετή ώρα στο παρκέ.

ΥΓ3: Ο Παναθηναϊκός έχει 7 ξένους. Και ενόψει του Super Cup το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα (όπως φυσικά και της έναρξης του πρωταθλήματος), ο Δημήτρης Πρίφτης θα πρέπει να «κόψει» έναν. Άραγε σε ποιον θα πέσει ο κλήρος;