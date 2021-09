Παρτίζαν-Εφές 92-85: Συγκίνηση για Ντούντα, αποθέωση για Βελίτσκοβιτς

Στο ματς για το «αντίο» του Βελίτσκοβιτς από την ενεργό δράση, η Παρτίζαν επικράτησε της Αναντολού Εφές με 92-85.

Από τη μία υπήρχε η συγκίνηση και το «βαρύ» κλίμα για τον θάνατο του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Στο Βελιγράδι «λύγισαν» και οι πέτρες, κάτι που αποτυπώθηκε στο βουρκωμένο πρόσωπο του Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς πριν από το τζάμπολ του φιλικού μεταξύ της Παρτίζαν και της Εφές και ενώ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής.

Από την άλλη, το κλίμα έπρεπε να είναι και εορταστικό καθώς αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς, ο οποίος γνώρισε πραγματική αποθέωση από τους φίλους της Παρτίζαν. Μάλιστα η ομάδα φρόντισε να κάνει ένα δώρο στο τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς και να γεμίσει με ευχαρίστηση και αισιοδοξία τους φιλάθλους της.

Η Παρτίζαν ήταν η μεγάλη νικήτρια με 92-85 σκορπώντας πολλά χαμόγελα ενόψει της συνέχειας. Ο Ζάγκορατς ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 15 πόντους, ενώ οι Λεντέι και Μανταρ πρόσθεσαν από 14 πόντους ο καθένας. Ο Πάντερ πέτυχε 12 πόντους από τη πλευρά του, ενώ 9 πόντους πέτυχε ο Μουρ.

Για λογαριασμό της Εφές, ο Μίτσιτς είχε 16 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Πετρούσεφ (15π.) και Μοερμάν (11π.)

Preseason: @PartizanBC beat reigning European champions Anadolu Efes in @NovicaV12's farewell match.



A lovely ending of a truly impressive career.#ABALiga pic.twitter.com/oS5vwKhesO