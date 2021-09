Μπερτομέου για Ίβκοβιτς: «Το legacy του Ντούντα θα ζει για πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που εκτόξευσε» (pic)

Η Euroleague μέσω του προέδρου της, Τζόρντι Μπερτομέου, αποχαιρέτησε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, στέλνοντας συλλυπητήτια στην οικογένεια του και τους οικείους του.

Ήταν ένας εκ των θρύλων της Euroleague o σπουδαίος... δάσκαλος, Ντούσαν Ίβκοβιτς, κατακτώντας δύο φορές το τρόπαιο με τον Ολυμπιακό. Οι διοργανωτές μέσω του προέδρου, Τζόρντι Μπερτομέου, είπαν το αντίο τους στον θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

«Δεν είναι υπερβολή να πω ότι ο Ντούντα επηρέασε το ευρωπαϊκό μπάσκετ περισσότερο από κάθε άλλον προπονητή καθώς μεγάλωσε σε μία από τις "μπασκετομάνες" της Ευρώπης, το Βελιγράδι και οδήγησε πολλές ομάδες σε μεγάλες επιτυχίες. Η Euroleague Basketball θρηνεί για τον θάνατο του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Στέλνουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ένας θρύλος της Euroleague. Εκτός από όλες τις διακρίσεις του, ο Ντούντα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ηγέτης των εκατοντάδων παικτών, αλλά και των πολλών γενιών προπονητών. Το μπάσκετ έχασε έναν από τους πρωτοπόρους, αλλά το legacy του Ίβκοβιτς θα ζει για πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο... εκτόξευσε εκεί που βρίσκεται σήμερα», ανέφεραν οι διοργανωτές για τον θρυλικό προπονητή που έφυγε από τη ζωή στα 77 του χρόνια.

Euroleague Basketball mourns the passing of Dusan Ivkovic



We send our deepest condolences his family and loved ones



A Euroleague Basketball Legend. Rest In Peace pic.twitter.com/hR7VbNFL21