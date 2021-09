Παναθηναϊκός: Κρίμα να βρεθούν μόνο 8.000 φίλαθλοι στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» το οποίο θα διεξαχθεί προς τιμήν του εμβληματικού παράγοντα του Παναθηναϊκού και στέκεται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να βρεθούν στο ΟΑΚΑ περισσότεροι από 8.000 φίλοι των «πρασίνων», κάτι που θα ισχύει για όλη τη σεζόν.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» είναι θεσμός. Και πώς να μην είναι άλλωστε;

Μιλάμε για τον πλέον πετυχημένο παράγοντα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Τον άνθρωπο, που μαζί με τα αδέρφια του Θανάση και Κώστα Γιαννακόπουλο, γιγάντωσαν επί μία εικοσαετία τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη δημιουργώντας μία από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην Γηραιά Ήπειρο. Μπορεί πέρυσι να αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει η διεξαγωγή του.

Μετά τον Σεπτέμβριο 2018 και τον Σεπτέμβριο 2019, το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει στο κλειστό του ΟΑΚΑ, το οποίο είναι έτοιμο να υποδεχθεί και πάλι τους φίλους του Παναθηναϊκού ύστερα από ενάμιση χρόνο. Για την ακρίβεια θα ανοίξει τις πύλες του ύστερα από 563 ημέρες και δη από την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στις 5 Μαρτίου 2020. Και τι καλύτερο να ανοίξουν ξανά για μια τέτοια συγκυρία. Βέβαια εδώ υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά και τη χρονιά που έρχεται.

Άλλο το 43% της χωρητικότητας και άλλο το 67%!

Τι εννοώ με αυτό: Το γήπεδο αναμένεται να είναι sold out. Απολύτως λογικό. Τόσο -και πρωτίστως- επειδή μιλάμε για τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, όσο και επειδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού (που αποδεδειγμένα έχει δείξει στο παρελθόν ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ομάδας, είτε παίζει καλά, είτε δεν παίζει καλά, είτε έχει μεγάλο μπάτζετ, είτε έχει μικρότερο μπάτζετ) «διψάει» να δει και πάλι την ομάδα του από κοντά. Να φωνάξει για εκείνη. Να πανηγυρίσει. Να νιώσει. Να ξεδώσει. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα κάναμε λόγο για sold out 8.000 θέσεων, αλλά ενδεχομένως για sold out 18.500 θέσεων. Ας όψεται η πανδημία και... όχι μόνο.

Όπως είναι γνωστό και βάσει του μάξιμουμ «πλαφόν» των 8.000 θεατών στα κλειστά γήπεδα, οι «πράσινοι» θα στερούνται το 57% των φιλάθλων τους και θα έχουν τη συμπαράσταση του υπολοίπου 43%! Και αυτό δεν είναι κάτι που θα ισχύσει μόνο στο τουρνουά αλλά θα υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αν μη τι άλλο αυτό μόνο... δίκαιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Για παράδειγμα ο Ολυμπιακός θα έχει το 67% των φιλάθλων του σε γήπεδο 14.500 θέσεων, ενώ ο Άρης το 85% των φιλάθλων του (4.250 σε γήπεδο 5.000 θέσεων). Δεν λέω, καλά θα κάνουν και θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους και μακάρι να ισχύει αυτό για όλες τις ομάδες μετά τον τελευταίο πολύ δύσκολο ενάμιση χρόνο.

Όμως δεν θα έπρεπε να ισχύουν τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλες τις ομάδες; Δεν θα έπρεπε και στο ΟΑΚΑ να άνοιγαν περισσότερες θύρες στο γήπεδο; Ίδιο είναι το 43% της χωρητικότητας (πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα τεράστιο γήπεδο 18.500 θέσεων) με το 67% ή το 85%; Θαρρώ πώς είναι ρητορικό το ερώτημα. Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει κάποια τροποποίηση στο μέλλον ωστόσο θεωρώ ότι θα έπρεπε η παρουσία των φιλάθλων να ήταν ανάλογη της χωρητικότητας των γηπέδων. Για παράδειγμα εάν στο ΟΑΚΑ μπορούσε να βρεθεί το 67% της χωρητικότητας, στα ματς του Παναθηναϊκού θα υπήρχαν 12.395 θεατές. Ίδιο είναι;

«Εξιτάρει» να δούμε Μέικον, Νέντοβιτς

Πάμε και λίγο στα αγωνιστικά. Όπως αναφέραμε και πριν από μερικές ημέρες, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μπόλικη δουλειά ακόμα μέχρι να δείξει τις ικανότητές τους στο παρκέ. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που δεν έχει καταφέρει να δώσει ακόμα ένα φιλικό ματς με «γεμάτη» φαρέτρα. Θα είναι στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»; Γιατί, κακά τα ψέματα. Ο Παναθηναϊκός θα είναι ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ έχοντας τους Νεμάνια Νέντοβιτς και Ντάριλ Μέικον στο παρκέ. Και αν μη τι άλλο εξιτάρει αρκετά η ταυτόχρονη παρουσία τους (όχι απαραίτητα στο παρκέ) στα παιχνίδια των «πρασίνων». Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν θα μπορέσουν να δώσουν αμφότεροι το «παρών» στο τελευταίο μεγάλο τεστ του «τριφυλλιού».

Απέναντι σε Παρτίζαν και σε μία εκ των Εφές ή Ουλμ, ο Δημήτρης Πρίφτης θα βγάλει κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα (αν και πάλι είναι ακόμα νωρίς τηρουμένων των αναλογιών και των παικτών που είχε στην διάθεσή του) ενόψει του πρώτο επίσημου τζάμπολ στην Πάτρα (25-26/9) με τη διεξαγωγή του Super Cup. Εκεί όπου θα κριθεί -ουσιαστικά- και ο πρώτος τίτλος της σεζόν με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό Λαύριο ενώ στο άλλο ματς θα παίξει ο (γηπεδούχος) Προμηθέας Πάτρας και η ΑΕΚ.

ΥΓ: Θερμά συλλυπητήρια στον coach Δημήτρη Πρίφτη για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα, Σταμάτη.