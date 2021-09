Χεζόνια: «Αυτό δεν μου άρεσε στον Παναθηναϊκό, το καλοκαίρι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού»

Ο Μάριο Χεζόνια μίλησε για την φυγή του από τον Παναθηναϊκό και στάθηκε στην απόφαση του να δώσει προτεραιότητα σε Μήτογλου και Παπαπέτρου, ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα βρισκόταν σε κατάσταση πανικού.

Για τη δύσκολη απόφαση να φύγει από τους... πράσινους μίλησε ο Μάριο Χεζόνια και στάθηκε στις προτεραιότητες που έβαλε η ομάδα, ενώ τόνισε πως δεν του άρεσε το ότι το... τριφύλλι ήρθε σε επαφή μαζί του τον Ιούλιο.

«Ο Παναθηναϊκός ήταν ότι καλύτερο μου συνέβη. Ήταν κάτι απίστευτο. Είναι αξέχαστη εμπειρία αλλά και περίεργη. Έγιναν πράγματα το καλοκαίρι. Δεν έχω ατζέντη. Είπα στον οικονομικό μου σύμβουλο πως ήρθα για να μείνω στον Παναθηναϊκό. Το είπα ξεκάθαρα από την ημέρα που έφυγα από την Αμερική για την Ελλάδα, πως ήμουν σίγουρος για την επιλογή μου.

Χάθηκε όλο το θέμα στις διαπραγματεύσεις και στα συμβόλαια στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορούν παίξουν παιχνίδια μαζί μου. Μανατζερικά και τέτοιου είδους παιχνίδια.

Όταν ήμουν στην Εθνική Κροατίας, ο Παναθηναϊκός διαπραγματευόταν με τον Μήτογλου, μετά επρεπε να κρατήσει τον Παπαπέτρου και μετά να μιλήσει μαζί μου.

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε διαφορετικά. Απέκτησε καινούργιους παίκτες και προπονητή. Με ρώτησε κανένας τι γνώμη έχω για όλα αυτά; Ρώτησαν τον αρχηγό μας; Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία, να ρωτήσω τον Παπαπέτρου, αν έχει εκφέρει άποψη πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Εγώ είμαι παίκτης, αλλά οι αρχηγοί της ομάδας πρέπει να ενημερώνονται από την ομάδα.

Δεν έχω τίποτε με το ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε προτεραιότητα στον Ντίνο και στον Ιωάννη. Είναι ελληνική ομάδα. Δεν ήθελα ποτέ να βγω από πάνω τους. Μάλιστα, προέτρεψα αμφότερους να μείνουν στο σύλλογο, ενώ πρότεινα και τον Κέντρικ Πέρι.

Δεν μου άρεσε που ο Παναθηναϊκός ήρθε σε επαφή μαζί μου τον Ιούλιο. Δεν είχα καν συνομιλήσει με τον Δημήτρη Πρίφτη. Όλο τον Ιούλιο ένιωθα σκ@τ@. Τηλεφωνούσα στον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τη γιαγιά μου. Δεν το συνηθίζω αυτό.

Δεν θέλω να πάω ενάντια στον Παναθηναϊκό. Θέλω να τους προστατέψω. Αλλά όλο το καλοκαίρι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού! Γιατί ένιωθαν ότι έπρεπε να φτιάξουν μία καλή ομάδα.

Εγώ ποτέ δεν είπα όχι στον Παναθηναϊκό. Ζήτησα από τον οικονομικό μου σύμβουλο να το διαχειριστεί. Δεν είχα την καρδιά να πω όχι σε αυτή την ομάδα. Δεν μπορούσα να πω όχι στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή για την καριέρα μου και για αυτό άφησε τον σύμβουλο μου να κάνει ότι έπρεπε».

