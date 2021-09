Έβανς: «Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε, θα είναι μια καταπληκτική σεζόν» (vid)

Ο Τζέρεμι Έβανς έστειλε το μήνυμά του με φόντο το ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της Media Day του Παναθηναϊκού για την EuroLeague, ανυπομονώντας για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων των νταμπλούχων Ελλάδας.

Ο 33χρονος Αμερικανός φόργουορντ θα ενισχύσει φέτος την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, παίζοντας στην EuroLeague με τέταρτη διαφορετική ομάδα έπειτα από τη θητεία του στην Νταρουσάφακα (2018-19), τη Χίμκι (2019-20) και την Αρμάνι Μιλάνο (2020-21).

Ο Έβανς έστειλε μήνυμα μέσω του λογαριασμού της EuroLeague στο Twitter, ανυπομονώντας για το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού που το πρωί της Τρίτης 14/9 πραγματοποίησε τη Media Day για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση:

«Τι κάνετε παιδιά; Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να επιστρέψει ο κόσμος στις εξέδρες, για να έχουμε μια εξαιρετική σεζόν. Θα σας δω σύντομα».

Checking in with @JeremyEvans40 at the @paobcgr Media Day 🎥 pic.twitter.com/Q2Ump2jQGE