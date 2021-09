Ο Ράις συνάντησε φίλο του Παναθηναϊκού στο Μαϊάμι: «Βρίσκονται παντού» (pic)

Ο Ταϊρίς Ράις φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2019-20 και δεν... πίστευε στα μάτια του όταν συνάντησε έναν φίλο των «πρασίνων» στη Φλόριντα!

Ο Αμερικανός, πρώην γκαρντ των «πρασίνων» έχει περάσει στην ιστορία της ομάδας για τους 40 πόντους στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Και αν μη τι άλλο είναι κάτι που εξακολουθούν να θυμούνται και να μνημονεύουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο Ταϊρίς Ράις έχει αποστασιοποιηθεί από το επαγγελματικό μπάσκετ και ζει τα τελευταία δύο χρόνια στις ΗΠΑ.

Στη Φλόριντα έτυχε να συναντήσει έναν φίλο των «πρασίνων» ο οποίος του έγραψε στο twitter: «Ήταν πολύ ωραία που σε συνάντησα στο Μαϊάμι φίλε. Ταπεινό άτομο. Ήταν ωραία που θυμηθήκαμε την εμφάνισή σου και τους 40 πόντους σου εναντίον του Ολυμπιακού».

Ποια ήταν η απάντηση του Ράις; «Χαίρομαι και εγώ που σε συνάντησα φίλε. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται παντού!»

Nice meeting you too my guy. Panathinakos people everywhere! 🤝 https://t.co/DV6rEV08G2