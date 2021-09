Παρουσίαση... Casa de Papel η Αρμάνι, έγινε «Salonicco» ο Μήτογλου (vid)

Ο 5ος κύκλος του Casa de Papel έκανε πρεμιέρα το πρωί της Παρασκευής 3/9 στην πλατφόρμα του Netflix και η Αρμάνι Μιλάνο παρουσίασε τους παίκτες της με τη μάσκα του Νταλί.

Η πετυχημένη σειρά Casa de Papel επέστρεψε στην πλατφόρμα του Netflix και η Αρμάνι Μιλάνο απευθύνθηκε στον ηθοποιό Ντάρκο Πέριτς, aka Ελσίνκι, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του για το μπάσκετ, παρουσιάζοντας τους παίκτες της με τη μάσκα του Νταλί.

Όσον αφορά τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος πέτυχε 7 πόντους στην ήττα της Αρμάνι από την Αναντολού Εφές, παρουσιάστηκε ως Salonicco, κερδίζοντας το παρατσούκλι του από τον τόπο καταγωγής του, τη Θεσσαλονίκη.

Το πολύ όμορφο video της Αρμάνι με τους παίκτες σε στιλ Casa de Papel.

Hey @DarkoPericActor, if you need some help for this fifth season our squad is ready...! 💣⚔️🪓🧨#insieme #LaCasaDePapel #MoneyHeist #LCDP5@lacasadepapel @netflix @NetflixIT pic.twitter.com/NhrhicVtgs