Παναθηναϊκός: Η απάντηση του Μάικ Τζέιμς σε φίλο της ομάδας που του ζήτησε να γυρίσει (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς είναι γνωστό πως είναι ιδιαίτερα ενεργός χρήστης του Twitter και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού έβαλε... φρένο σε οποιοδήποτε σενάριο μπορούσε να τον συνδέσει με τον Παναθηναϊκό, απαντώντας σε προτροπή φίλου των πρασίνων.

Αυτήν την περίοδο ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποιεί ατομικές προπονήσεις στη Μόσχα, καθώς μολονότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το καλοκαίρι του 2023, θεωρείται απίθανο να παραμείνει στην «ομάδα του στρατού», αναζητώντας ήδη τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Είτε στην Γηραιά Ήπειρο, είτε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις του ο εκτελεστικός διευθυντής του συλλόγου, Αντρέι Βατούτιν, είχε μιλήσει ανοικτά για την πιθανή λύση του συμβολαίου του 31χρονου περιφερειακού. Επομένως, το να τον δούμε του χρόνου να αγωνίζεται εκ νέου υπό τις οδηγίες του κόουτς Δημήτρη Ιτούδη, θα ήταν μια τεράστια έκπληξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον παίκτη, πάντως, ούτε ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι μια από τις υποψήφιες ομάδες για να αποτελέσουν την επόμενη επαγγελματική του στέγη. Με ανάρτηση του στο Twitter, ο Μάικ Τζέιμς ανέφερε πως το πιθανότερο είναι να μην γυρίσει στο ΟΑΚΑ και πως έχει ολοκληρώσει την θητεία του στο «τριφύλλι», έπειτα από την επιτυχημένη διετία του.

I’m prolly done after these two years brodie but thsnks tho https://t.co/uP8UOAuKSA

Εν συνεχεία μάλιστα ο έμπειρος παίκτης εξήγησε πως δεν πρόκειται για να επιστρέψει αφενός γιατί έχει συμβόλαιο, αφετέρου επειδή ούτως ή άλλως σκοπεύει να αποσυρθεί έπειτα από την ολοκλήρωση του. Άρα λοιπόν ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού θέλησε να βάλει... φρένο σε οποιοδήποτε σενάριο μπορούσε να τον συνδέσει με μια πιθανή επιστροφή στην Αθήνα.

First i have a contract for the next two years

Second i planned on retiring after this contract anyways.