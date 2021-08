Ζάλγκιρις: Ανέλαβε αναπληρωτής GM ο πρώην σύμβουλος του Τόνι Πάρκερ

Ο Φρανσουά Λαμί είναι πλέον ο νέος assistant general manager της πρωταθλήτριας Λιθουανίας, Ζάλγκιρις Κάουνας.

Μια σημαντική μεταγραφή... εκτός παρκέ πραγματοποίησε η λιθουανική ομάδα, η οποία ενισχύθηκε σε παραγοντικό επίπεδο με τον Γάλλο, πρώην σύμβουλο του προέδρου Τόνι Πάρκερ στο διοικητική σχήμα της Βιλερμπάν, Φρανσουά Λαμί.

Ο 46χρονος παράγοντας είχε ασχοληθεί κατά το παρελθόν και με την εκπροσώπηση αθλητών, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως η σύζυγος του κατάγεται από την Λιθουανία.

Ο Λαμί θα είναι επί της ουσίας ο βοηθός του πολύπειρου general manager, Παούλιους Μοτιεγιούνας, ο οποίος κατέχει τον συγκεκριμένο τίτλο στην Ζάλγκιρις από το 2009.

