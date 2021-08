Διαμαντίδης: Αφιέρωμα της EuroLeague στον 3D (vid)

Η EuroLeague γύρισε το χρόνο πίσω και έκανε ένα μίνι-αφιέρωμα στον Δημήτρη Διαμαντίδη και στις καλύτερες στιγμές του.

Σ' ένα βίντεο 4:03 λεπτών η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θέλησε να... επαναφέρει στιγμές Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος πέρασε 12 χρόνια στα ευρωπαϊκά παρκέ!

Ο νυν GM της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αγωνίστηκε σε 278 ματς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετρώντας κατά μέσο όρο 9 πόντους, 4,5 ασίστ, 3,5 ριμπάουντ και 1,6 κλεψίματα με 54% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 80% στις βολές.

Δείτε το σχετικό βίντεο της EuroLeague

