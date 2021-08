Ούνικς Καζάν: «Κλείνει» τον Μάρκο Σπίσου (pic)

Τη φανέλα της Ούνικς Καζάν προβάρει ο Ιταλός πόιντ γκαρντ, Μάρκο Σπίσου ο οποίος είχε «κοπεί» πριν από μερικές ημέρες από την Ουνικάχα Μάλαγα!

Ο Σπίσου (26χρ., 1.84μ.) αναμένεται να γίνει συμπαίκτης του Μάριο Χεζόνια στην Ούνικς Καζάν όπως ανέφερε το Sportando.

Ο Ιταλός γκαρντ δεν είχε καταφέρει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις στην Ισπανία και γι' αυτόν λόγο δεν προχώρησε η μετακίνησή του στη Μάλαγα του Φώτη Κατσικάρη.

Σύμφωνα ωστόσο με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο παίκτης οδεύει στο Καζάν προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Ούνικς και να κάνει το άλμα στην EuroLeague. Την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Σάσαρι και είχε κατά μέσο στο BCL 11,6 πόντους, 6,9 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ.

