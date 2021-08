EuroLeague: Στη Μονακό με μονοετές συμβόλαιο ο Μοτιεγιούνας (pic)

Μετά από εννιά χρόνια ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας (2.13 μ.) ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μονακό, η οποία θα αγωνιστεί στη EuroLeague.

O Ντονάτας Μοτιεγιούνας θα αγωνιστεί ξανά στη EuroLeague, εννιά χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή του με την Πρόκομ (σεζόν 2011-2021). Ο Λιθουανός φόργουορντ/σέντερ πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην Κίνα, φορώντας τη φανέλα των Σάνγκαϊ Σαρκς και Ξίνγιανγκ Φλάινγκ Τάιγκερς.

Η Μονακό, η οποία φέτος θα αγωνιστεί στη EuroLeague, θα προσθέσει στο ρόστερ της έναν αξιόλογο και έμπειρο ψηλό, με θητεία στο ΝΒΑ (σε Ρόκετς, Πέλικανς και Σπερς). Η συμφωνία θα είναι για μία σεζόν.

Former NBA player Donatas Motiejunas is set for the EuroLeague return. The 30-year-old big man is heading to AS Monaco for a one-year deal, per sources. More on @BasketNews_com