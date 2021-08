Αναντολού Έφες: Κοντά στην απόκτηση του Πετρούσεφ (vid)

Έτοιμη να εντάξει στο δυναμικό της τον ταλαντούχο Φιλίπ Πετρούσεφ παρουσιάζεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Έφες.

Όπως μεταδίδει το Sportando, η ομάδα του κόουτς Εργκίν Αταμάν βρίσκεται κοντά στην προσθήκη του 21χρονου ψηλού (2.11μ.) που πρόσφατα είχε επιλεγεί στην 50η θέση του NBA Draft από τους Φιλαντέλφεια Σίξερς, όμως δεν αναμένεται να τους στελεχώσει άμεσα.

Εντούτοις ο Σέρβος διεθνής φέρεται να είναι έτοιμος να ενταχθεί στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης, μιας και παρά τη συμμετοχή του στο Summer League του Λας Βέγκας, απ' ότι φαίνεται δεν θα λάβει φέτος το «κάλεσμα» για να μεταβεί μόνιμα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Την περσινή σεζόν ο Πετρούσεφ αγωνίστηκε σε 29 παιχνίδια της Αδριατικής Λίγκας με τη φανέλα της Μέγκα, έχοντας κατά μέσο όρο 23.6 πόντους και 7.6 ριμπάουντ. Αναδείχθηκε μάλιστα κι MVP του πρωταθλήματος, αλλά και πρώτος σκόρερ και καλύτερος νέος παίκτης.

Αξίζει να αναφέρουμε πως εφόσον τελεσφορήσει η μεταγραφή, θα είναι η πρώτη που πραγματοποιεί η Έφες το φετινό καλοκαίρι. Ο τουρκικός σύλλογος, που διατήρσε κατά τα άλλα τον κορμό του, βρισκόταν εδώ και καιρό σε αναζήτηση ψηλού, προκειμένου να καλύψει το κενό του Σερτάκ Σανλί που αποχώρησε τον Ιούλιο για την Μπαρτσελόνα.

