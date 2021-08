Άαρον Ουάιτ: Από τα πράσινα στα ερυθρόλευκα (pics)

Ο Άαρον Ουάιτ βρίσκεται στο Βελιγράδι για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα και ήδη φόρεσε τα ερυθρόλευκα!

Αν και για μία σεζόν ήταν ντυμένος στα πράσινα για χάρη του Παναθηναϊκού, την επόμενη αγωνιστική σεζόν θα φοράει τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Αμερικανός, πρώην παίκτης του «τριφυλλιού», βρέθηκε στο Βελιγράδι προκειμένου να ξεκινήσει από τη πλευρά του προετοιμασία με τη νέα του ομάδα.

Μάλιστα ντύθηκε ήδη στα ερυθρόλευκα, έχοντας προμηθευτεί και τις κατάλληλες εμφανίσεις για τα παιδιά του!

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από την ανάρτηση της σερβικής ομάδας

.@Aaron_White30 landed to Belgrade with his family



Prva petorka White stigla je danas u Beograd #kkcz #TogetherWeCan #WeAreTheTeam pic.twitter.com/yWmxjG1YWE