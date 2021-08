Ολυμπιακός: Το μήνυμα των Ζαν Σαρλ και Μάρτιν για τη νέα χρονιά (vid)

Οι ψηλοί των ερυθρολεύκων, Λιβιό Ζαν Σαρλ και Χασάν Μάρτιν έστειλαν σε αισιόδοξο τόνο το μήνυμα τους προς τον κόσμο του Ολυμπιακού με αφορμή τη νέα σεζόν που βρίσκεται καθ' οδόν.

Ο Λιβιό Ζαν Σαρλ βρίσκεται από χθες (14/8) στην Ελλάδα κι ενώ στον Ολυμπιακό αναμένουν σήμερα την άφιξη του Χασάν Μάρτιν, προκειμένου να ενταχθούν αμφότεροι στην προετοιμασία της ομάδας που θα εκκινήσει εντός των προσεχών ημερών.

«Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, με πολλές ελπίδες για τη νέα σεζόν. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω», ανέφερε ο 28χρονος Γάλλος πάουερ φόργουορντ, ενώ ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γεια σε όλους, έρχομαι σύντομα στην Ελλάδα, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσει η νέα σεζόν κι η προετοιμασία. Ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα τη νέα χρονιά. Μου λείψατε και θα σας δω σύντομα».

Κι οι δύο παίκτες βρίσκονταν και πέρσι στο ρόστερ του Ολυμπιακού και θα συνεχίσουν και του χρόνου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

