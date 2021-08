Μακάμπι: «Στο πλευρό της Ελλάδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» (pic)

H Mακάμπι έδειξε την αλληλεγγύη στις εφτιαλτικές στιγμές που περνά η Ελλάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές με ανάρτηση της, ενώ το Ισραήλ έχει στείλει 16 πυροσβέστες για να βοηθήσει.

Η Ελλάδα βιώνει ένα εφιαλτικό καλοκαίρι λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Ένας άνδρας 38 ετών έχασε τη ζωή του από τις πυρκαγιές, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ενώ βρισκόταν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Η φύση έχει καταστραφεί, τα ζώα πεθαίνουν στο έλεος των φωτιών, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι πυροσβέστες, οι κατοίκοι των περιοχών που καίγονται και τα εναέρια μέσα που πετούν, δίνουν καθημερινή και τιτάνια μάχη για να προλάβουν να σώσουν ότι σώζεται.

Η Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου σε αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνει η Ελλάδα έδειξε της αλληλεγγύη της με ανάρτηση της, ενώ το Ισραήλ έχει στείλει βοήθεια στη χώρα μας με 16 πυροσβέστες.

«Η Μακάμπι στέκεται στο πλευρό των αδερφών μας στην Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μια ομάδα πυροσβεστών από το Ισραήλ είναι ήδη στην Ελλάδα και βοηθά στις πυρκαγιές, όπως και άλλες 8 χώρες. Μείνετε ασφαλείς», ανέφερε το μήνυμα τους.

Maccabi Tel Aviv BC family stands side by side with our brothers and sisters in #Greece at this difficult time.

An Israeli firefighter team is already in Greece and assists in battling the fires, as do teams from 8 other countries. Keep safe 🙏 pic.twitter.com/ZuRKwxXzsY