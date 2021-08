Ζάλγκιρις Κάουνας: Επένδυση με τον 16χρονο αδερφό του NBAer Ισαάκ Μπόνγκα (pic & vid)

Σε μια κίνηση για το... μέλλον προχώρησε η Ζάλγκιρις Κάουνας, κάνοντας δικό της τον 16χρονο Τζόσουα Μπόνγκα που είναι ο μικρότερος αδερφός του NBAer, Ισαάκ.

Πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Τζόσουα Μπόνγκα υπέγραψε η πρωταθλήτρια Λιθουανίας, σε μια κίνηση που παρουσιάζει αξιόλογη προοπτική για το μέλλον.

Ο Τζόσουα είναι ο μικρότερος αδερφός του Ισαάκ, ο οποίος είναι διεθνής με την Γερμανία και τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στο ΝΒΑ με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο νεαρός γκαρντ από την Γερμανία είναι γεννημένος στις 13 Ιανουαρίου του 2005 κι έχει ύψος 1.88μ. Πέρσι πραγματοποίησε 3 εμφανίσεις στην Bundesliga με την Φρανκφούρτη.

Αναμένεται να ενισχύσει κατά κύριο λόγο την ομάδα νέων του συλλόγου από το Κάουνας, η οποία συμμετέχει στην δεύτερη κατηγορία της Λιθουανίας.

Zalgiris Junior team welcomes a new member to the green-and-white family – 16 year old Joshua Bonga from Germany. Welcome, @joshuabonga10! 🤝 pic.twitter.com/WA2HykRzbF