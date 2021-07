Παναθηναϊκός για Χεζόνια: «Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας» (pic)

Ο Μάριο Χεζόνια θα φορέσει τη φανέλα της Ούνικς Καζάν και ο Παναθηναϊκός θέλησε να τον ευχαριστήσει για όσα πρόσφερε στο πέρασμά του από τους «πράσινους».

Ο Μάριο Χεζόνια είναι εδώ και μερικές ώρες, επίσημα, παίκτης της Ούνικς Καζάν. Ο Παναθηναϊκός θέλησε να ευχαριστήσει τον Κροάτη φόργουορντ για το πέρασμά του την περσινή σεζόν, με τον Χεζόνια να κατακτά το double με τους «πράσινους».

«Ο Παναθηναϊκός αγαπά, τιμά και σέβεται τα παιδιά του. Καλή τύχη Μάριο Χεζόνια, θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας», έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στους λογαριασμούς που διαθέτει στα social media.

Ο Παναθηναϊκός αγαπά, τιμά και σέβεται τα παιδιά του. Καλή τύχη Μάριο Χεζόνια, θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας.#WeTheGreens love, honor and respect our people. Good luck @mariohezonja, you will always be a member of Panathinaikos’ family. Once Green, Always Green.🙏☘ pic.twitter.com/9AlCS5gJZG