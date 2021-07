Μπάγερν Μονάχου: Ανακοίνωσε Ουόλντεν (pic & vid)

Στην Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν, Κόρεϊ Ουόλντεν.

Ο 29χρονος πλειμέικερ ύψους 1.88μ. υπέγραψε συμβόλαιο διετούς συνεργασίας με τον γερμανικό σύλλογο, έχοντας μείνει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Πέρσι στην EuroLeague ο έμπειρος άσος μέτρησε 10.5 πόντους, 2.3 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ ανά 23 λεπτά δράσης σε 30 εμφανίσεις με τους πρωταθλητές της Αδριατικής Λίγκας.

Ο Ουόλντεν θα πλαισιώσει τους Σίσκο, Χίλιαρντ και Γιάραμαζ στην ανανεωμένη περιφέρεια της Μπάγερν και θα τεθεί ξανά υπό τις οδηγίες του Ιταλού κόουτς Αντρέα Τρινκιέρι. Οι δύο τους είχαν συνυπάρξει με επιτυχία και τη σεζόν 2019-20 στην Παρτίζαν.

𝐂 𝐎 𝐑 𝐄 𝐘 𝐖 𝐀 𝐋 𝐃 𝐄 𝐍



🇺🇸 Born in Ormond Beach, Florida/USA

🏀 Point Guard/Shooting Guard

📃 2 years contract until 2023

ℹ Former teams: @HapoelHolonBC, @PartizanBC, @kkcrvenazvezda #FCBB #FCBB2022 #Walden2023 pic.twitter.com/l5zEOIpWR5