«Ο Τζόρτζεβιτς φαβορί για τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε»

Σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς φέρεται ως το φαβορί προκειμένου να βρεθεί στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε.

Όπως ανέφερε το Sportando, ο GM της Φενέρμπαχτσε, Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι, είχε συνάντηση με τον Σέρβο τεχνικό προκειμένου να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς βρίσκονταν στον πάγκο της Βίρτους Μπολόνια, με την οποία δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για την EuroLeague ωστόσο κατέκτησε με «σκούπα» το ιταλικό πρωτάθλημα. Ανάμεσα στους υποψήφιους για τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε είναι ο Ερντέμ Τσαν, ο ασίσταντ κόουτς της τουρκικής ομάδας, τόσο επί ημερών Ομπράντοβιτς όσο και φέτος με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

