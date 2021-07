Γιοκουμπάιτις: «Στην Μπαρτσελόνα αν δεν γίνει Draft στο ΝΒΑ» (pic)

Ο Ρόκας Γιακουμπάιτις θα δοκιμάσει την τύχη του στο Draft του ΝΒΑ. Αν το όνειρο δεν γίνει πραγματικότητα, τότε η Μπαρτσελόνα θα περιμένει τον Λιθουανό.

Ο Ρόκας Γιακουμπάιτις έχει δηλώσει εδώ και αρκετές εβδομάδες τη συμμετοχή του στο NBA Draft 2021. Η νύχτα της επιλογής των ομάδων πλησιάζει και ο Λιθουανός περιμένει να ακούσει το όνομά του. Οι πιθανότητες είναι υπέρ του, αλλά ακόμη και αν δεν επιλεγεί η λύση είναι έτοιμη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN,Τζόναθαν Τζιβόνι, ο Γιοκουμπάιτις, ο οποίος έχει ρήτρα για το ΝΒΑ στο συμβόλαιό του με τη Ζαλγκίρις, αναμένεται να αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Υπό τις οδηγίες του πρώην προπονητή του στο Κάουνας, του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Πάντως, η Μπάρτσα είναι δραστήρια στο μεταγραφικό κομμάτι, αφού απέκτησε τον Σερτάκ Σανλί, ανανέωσε τους Χίγκινς, Αμπρίνες και αναμένεται να συμφωνήσει και με τον Νίκολας Λαπροβίτολα.

Rokas Jokubaitis will keep his name in the 2021 NBA draft, a source told ESPN. Jokubaitis is available to come to the NBA immediately, paying a buyout to Zalgiris, but if a team elects to stash him, he will play for his old coach Sarunas Jasikevicius in Barcelona next season.