EuroLeague και Μακάμπι για το «αντίο» του Μπουρούση (pics)

Η EuroLeague και η Μακάμπι έκαναν σχετικές αναρτήσεις για τον Γιάννη Μπουρούση και την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του 38χρονου σέντερ για το «αντίο» του από τα παρκέ, μεταξύ των... ουκ ολίγων αναρτήσεων ήταν και εκείνες της EuroLeague και της Μακάμπι.

Μάλιστα η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση επέλεξε μία χαρακτηριστική φωτογραφία με Διαμαντίδη, Σπανούλη και Παπαλουκά εξηγώντας ότι «αυτοί οι θρύλοι έχουν πλέον αποχωρήσει» και παράλληλα φιλοξένησε και... μόνο του τον Μπουρούση με τις φανέλες των «αιωνίων» αλλά και τρόπαιο της EuroLeague.

A former champ and All-EuroLeague First team member pic.twitter.com/WhxBJIFOq6

Μεταξύ των αναρτήσεων ήταν και αυτή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του λαού να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ένας σπουδαίος πρωταθλητής και πάντα ένας δύσκολος αντίπαλος. Καλή συνέχεια στο νέο σου μονοπάτι» ενώ στα ελληνικά έγραψε: «Καλή τύχη σε οτι κάνεις στο μέλλον!»

A great champion and always a tough rival. Good luck on your new path Ioannis Bourousis

Καλή τύχη σε οτι κάνεις στο μέλλον! pic.twitter.com/HudFocV4nb