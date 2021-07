Φοίνιξ Σανς: Ρήξη χιαστού ο Σάριτς! (pic & vid)

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε στους Φοίνιξ Σανς καθώς ο Ντάριο Σάριτς υπέστη τελικά ρήξη χιαστού!

Ο Κροάτης φόργουορντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τελικού μεταξύ Σανς-Μπακς, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει λίγο μετά το τζάμπολ.

Συγκεκριμένα τραυματίστηκε στο γόνατο του δεξιού του ποδιού και όπως αποδείχθηκε ήταν πολύ σοβαρός! Όπως ενημέρωσαν και επίσημα οι Σανς υπέστη ρήξη χιαστού, όπερ και σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον έξι μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης!

Injury update:



Suns forward/center Dario Šarić has sustained a torn ACL in his right knee. He will be out indefinitely.