Γιασικεβίτσιους, Αταμάν, Ιτούδης, Μεσίνα παίζουν Scrabble και ετοιμάζονται για την νέα σεζόν! (vid)

Η Euroleague δημιούργησε ένα βίντεο στο οποίο οι Γιασικεβίτσιους, Ιτούδης, Αταμάν και Μεσίνα παίζουν scrabble δίπλα στην πισίνα και... ομολογούν τα όπλα τους για την νέα σεζόν.

Για ακόμα μια φορά τα καλοκαιρινά βίντεο της Euroleague είναι με χαλαρή διάθεση και διασκεδαστικά και το φετινό δεν είναι εξαίρεση στον κανόνα. Οι 4 φιναλίστ προπονητές, Μεσίνα, Αταμάν, Ιτούδης και Γιασικεβίτσιους χαλαρώνουν δίπλα στην πισίνα, αλλά δεν κάνουν πάρτι.

Αντίθετα παίζουν το γνωστό παιχνίδι scrabble και σε αυτό αποκαλύπτουν ο καθένας τα... όπλα του για την νέα σεζόν. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Αταμάν να παραδέχεται ότι ακόμα ένα ποτό σε ποτήρι του τροπαίου, θα ήταν... εξαιρετικό.

Not a pool party 🌊🕶️



The #F4GLORY coaches are enjoying the off-season! ☀️ pic.twitter.com/kZ7R71rbUZ