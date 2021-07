Ούνικς Καζάν: Φαβορί για την απόκτηση του Μπόλντγουιν (pic)

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον της Ούνικς Καζάν, η οποία φέρεται να είναι και το φαβορί για την απόκτησή του.

Ύστερα από την εξαιρετική του σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, ο Αμερικανός, άλλοτε και παίκτης του Ολυμπιακού, πλησιάζει στο Καζάν!

Αν και η γερμανική ομάδα έκανε πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία υποστήριξε ότι η Ούνικς είναι το φαβορί για την απόκτηση του Μπόλντγουιν.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν αγωνίστηκε σε 39 ματς και είχε κατά μέσο όρο 15,3 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα, σουτάροντας με 49% στα δίποντα, 29% στα τρίποντα και 76% στις βολές.

