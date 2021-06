Μακάμπι για το «Ταξίδι στα Αστέρια»: «Φαίνεται τόσο καλή!» (pic)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ «ανέβασε» το trailer της ταινίας «Ταξίδι στα Αστέρια» και έκανε και το σχετικό σχόλιο ενόψει της πρεμιέρας.

Η «ομάδα του λαού» δεν έμεινε καθόλου... ασυγκίνητη από την κινηματογραφική ταινία με θέμα τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα «ανέβασε» το trailer της ταινίας «Ταξίδι στα Αστέρια» του Χρήστου Δήμα, γράφοντας χαρακτηριστική: «Φαίνεται τόσο καλή!»

Δείτε την ανάρτηση της Μακάμπι

Looking goooood @paobcgr



A journey to the stars #𝙊𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚𝙎𝙩𝙧𝙚𝙖𝙢𝙞𝙣𝙜 pic.twitter.com/QKJAebSUYt