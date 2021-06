Ντε Κολό για Σπανούλη: «Τι καριέρα! Πάντα δύσκολο να σε αντιμετωπίσω» (pic)

Ο Νάντο Ντε Κολό έστειλε με τη σειρά του το δικό του μήνυμα για τον Βασίλη Σπανούλη και την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Γάλλος γκαρντ έχει τεθεί ουκ ολίγες φορές αντιμέτωπος με τον (μέχρι πρότινος) αρχηγό του Ολυμπιακού και θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον θρύλο των ευρωπαϊκών παρκέ.

«Πάντα ήταν πολύ δύσκολο να σε αντιμετωπίσω. Τι καριέρα! Σεβασμός! Τα καλύτερα για την απόσυρσή σου από την ενεργό δράση» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Νάντο Ντε Κολό για τον Βασίλη Σπανούλη.

It has always been a tough match-up to play against! #Spanoulis

What a career #Respect

All the best for your retirement... pic.twitter.com/aO2W0Qsv4d