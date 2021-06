Χεζόνια για Σπανούλη - Διαμαντίδη: «Ήμουν μάρτυρας του μεγαλείου σας»! (pics)

Ο Μάριο Χεζόνια σχολίασε την απόσυρση του Βασίλη Σπανούλη από την ενεργό δράση, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και υποκλίθηκε στον Kill Bill χαρακτηρίζοντας είδωλο και θρύλο!

Ο Βασίλης Σπανούλης έγραψε τους τίτλους τέλους μιας μυθικής καριέρας, κερδίζοντας τον απόλυτο σεβασμό φίλων και αντιπάλων. Μεταξύ αυτών, ο Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού που αποθέωσε τον εμβληματικό αρχηγό του Ολυμπιακού, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής!

Ο Χεζόνια αποκάλεσε τον Σπανούλη ως απόλυτο είδωλο και θρύλο, ζητώντας του να μείνει κοντά στο μπάσκετ που τον χρειάζεται!

«Πραγματικά τέλος εποχής! Αλλά τι ΕΠΟΧΗ!! Κανείς σαν εσάς τους δυο! Ήμουν τυχερός που έπαιξα απέναντι σε δυο μπασκετικές ιδιοφυΐες όταν ήμουν ένα δεκαεξάχρονο παιδί αλλά ήμουν μάρτυρας του μεγαλείου σας ΠΟΛΛΕΣ φορές! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Σου εύχομαι το καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου και ελπίζω να μείνεις, το μπάσκετ σε χρειάζεται! Πραγματικό είδωλο! Θρύλος. Η νέα εποχή αρχίζει!

Truly the end of an era.. but what an ERA!! No one like you 2!!! I was lucky to compete against both of you basketball masterminds when I was a 16yo kid, but witnessed your greatness many MANY times!! THANK YOU!! pic.twitter.com/pp5FHw6496