Ζάλγκιρις Κάουνας: Ενδιαφέρεται για Τζέισον Γκρέιντζερ (pic & vid)

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ψάχνει τρόπο για να καλύψει το κενό του Ουόκαπ και έχει ρίξει το βλέμμα της στον Τζέισον Γκρέιντζερ!

Η λιθουανική ομάδα έχει ξεκινήσει ήδη τις κινήσεις για την ενδυνάμωση του ρόστερ και εκείνος που παίρνει σειρά είναι ο... Τζέισον Γκρέιντζερ.

Μετά την απόκτηση των Τάιλερ Κάβανο, Τζος Νέμπο, Μάντας Καλνιέτις, Νιλς Τζιφάι και την ανανέωση του Λεκαβίτσιους, η Ζάλγκιρις έχει ρίξει δίχτυα στον Ουρουγουανό γκαρντ ο οποίος αγωνίστηκε στην Άλμπα Βερολίνου.

Όπως ανέφερε ο Ντονάτας Ούρμπονας, ο Γκρέιντζερ έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον της ομάδας από το Κάουνας ωστόσο την περίπτωσή του εξετάζουν και άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων και η... νυν, Άλμπα.

Ο 32χρονος γκαρντ είχε φέτος 8,1 πόντους, 4,9 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ ανά 23:17 λεπτά συμμετοχής στα 28 ματς που αγωνίστηκε, ενώ σούταρε με ποσοστό 49% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 78% στις βολές.

Zalgiris Kaunas is interested in signing Jayson Granger, per sources. However, more Euroleague teams are after him. Staying in ALBA Berlin also remains an option.